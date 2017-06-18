«Байкальская гавань» в Бурятии получит китайских инвесторов

Создаваемая в Бурятии особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» может получить инвестиции из Китая, соответствующее соглашение подписано в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине, узнал корреспондент Сиб.фм 18 июня из сообщения РИА Новости.

Документ подписан между российской федеральной управляющей компанией АО «Особые экономические зоны» и китайскими компаниями Jilin Xingrong Food и Harbin Modern Group. Первый из китайских инвесторов является крупным производителей продуктов питания, а второй — одним из крупнейших туристских и гостиничных операторов в провинции Хэйлунцзян.

Как заявил журналистам директор департамента по управлению проектами и работе с инвесторами «Особых экономических зон» Евгений Автушенко, на ЭКСПО было презентовано несколько российских ОЭЗ, в том числе «Алабуга», «Моглино», «Титановая долина», «Калуга», «Санкт-Петербург», «Иннополис», «Ульяновск» и «Ворота Байкала» в Иркутской области.

Напомним, что в конце 2016 года и «Байкальская гавань», и «Ворота Байкала» были названы неэффективными и не окупающими выделенных на их создание федеральных средств.