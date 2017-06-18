Пограничники нашли около килограмма золота во внедорожнике жителей Читы

Пограничники Забайкалья изъяли у двух жителей Читы 980 граммов золота, которое те пытались переправить за рубеж, узнал корреспондент Сиб.фм 18 июня из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Задержанию забайкальцев предшествовала долгая и кропотливая работа сотрудников пограничного управления ФСБ по пресечению канала незаконного перемещения золота из России в Китай. Автомобиль Toyota Land-Cruiser 200, в котором находились двое мужчин, был остановлен на федеральной трассе «Амур». Незаконная партия драгоценного металла была обнаружена при обыске машины — золото в виде песка и частиц было расфасовано в двух контейнерах и укрыто в багажнике под личными вещами задержанных.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого из незаконного оборота золота составляет около 2 млн рублей. Происхождение драгоценного металла задержанные пояснили тем, что приобрели его на трассе у незнакомых им людей. При этом один из задержанных является владельцем ювелирной мастерской в Чите.

В пограничном управлении ФСБ по Забайкалью отмечают, что за последние полтора года пограничниками региона изъято золота на сумму более 37 млн рублей.

Напомним, в мае стало известно, что житель Новосибирской области обвиняется следственными органами Хакасии в том, что возглавляемое им предприятие незаконно добыло более 48 килограммов золота и 2,5 килограмма серебра, ущерб государству составил более 105 млн рублей.