 

28-летний мастер джиу-джитсу поборется за кресло губернатора Томской области

 19 июня, 09:07
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28-летний мастер джиу-джитсу поборется за кресло губернатора Томской области
Максим Лучшев и Борис Титов, фото из социальной сети «ВКонтакте»

Одним из кандидатов на пост губернатора Томской области станет 28-летний предприниматель и бывший молодёжный мэр Томска Максим Лучшев — его кандидатура была поддержана Партией роста, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из сообщения ТАСС.

Партия роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, определилась с кандидатами на губернаторских выборах на съезде 17 июня в результате тайного голосования. О Лучшеве известно, что он окончил в 2012 году Томский политехнический институт по специальности «Методы и техника импульсных, оптико-физических исследований». Работал аспирантом в Институте физики высоких технологий.

Он также является выпускником президентской программы подготовки управленческих кадров на базе Томского государственного университета по направлению «Менеджмент организации». Имеет воинское звание лейтенанта запаса (командира взвода, вооружённого ПЗРК 9К38 «Игла»). Кандидат в мастера спорта по боксу, обладает синим поясом по джиу-джитсу. С 2014 года является генеральным директором химико-фармацевтической компании «Новохим Трейдинг».

Напомним, в феврале губернатор Томской области, 60-летний Сергей Жвачкин, ушёл в отставку за месяц до истечения своих полномочий и сразу же был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона до проведения сентябрьских выборов.

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