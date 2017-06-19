 

Дети в лагере под Новосибирском заболели по вине одного из работников — СМИ

 19 июня, 17:45
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Дети в лагере под Новосибирском заболели по вине одного из работников &mdash; СМИ
Фото с сайта kompas-tulun.ru

Дети, отдыхающие в лагере «Юбилейный», заболели по вине одного из сотрудников пищеблока, у которого была инфекция, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из сообщения «Вести Новосибирск».

«Вести», ссылаясь на заместителя губернатора Новосибирской области Александра Титкова, сообщают о том, что дети в лагере «Юбилейный» заболели по вине сотрудника пищеблока, у которого была инфекция.

«Инфекция была у одного из сотрудников, работающих на пищеблоке. Инфекция, как медики говорят, такой непростой этиологии: она даёт симптомы, начиная от ангины, конъюнктивита и заканчивая кишечными заболеваниями — и всё это даёт одна этиология. Когда мы поняли, что ситуация развивается, лагерь был на 550 мест — это очень плотное заселение — было принято решение о его закрытии, — сообщил Александр Титков. — Всем без исключения предложена финансовая компенсация. Если кто-то, кто был вывезен, посчитает для себя возможным снова заехать в осенний период, то мы предоставим такие же условия».

По словам Александра Титкова, в лагере проводятся необходимые мероприятия, все замеры, обследования персонала. Вторая смена в лагере начинается 25 июня. Если к тому времени специалисты снизят риск появления инфекции, лагерь откроется вовремя.

Напомним, что в июне 2017 года новосибирские следователи начали проверку после предположительного отравления 56 детей в лагере «Юбилейный».

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