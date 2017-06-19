 

Директор новосибирского «Горзеленхоза» ушёл с должности

 19 июня, 18:27
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Директор новосибирского «Горзеленхоза» ушёл с должности
Фото с сайта widefon.com

Юрий Ляпкин, директор новосибирского «Горзеленхоза», покинул пост, написав заявление по собственному желанию, рассказал корреспонденту Сиб.фм 19 июня пресс-секретарь мэра Новосибирска Артём Роговский.

Юрий Ляпкин возглавлял организацию с 18 апреля 2016 года. Он написал заявление по собственному желанию и освобождён от должности с 19 июня. Обязанности директора исполняет его заместитель Максим Салахов.

«По факту рубки деревьев на Бердском шоссе в соответствии с поручением мэра Новосибирска начальник Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Юрий Сердюк провёл служебное расследование, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Артём Роговский. — Об итогах этой проверки было доложено заместителю мэра по городскому хозяйству Данияру Сафиуллину. В результате чего директор „Горзеленхоза“ уволен по собственному желанию с 19 июня».

Напомним, что в июне 2016 года глава района в Красноярском крае ушёл с должности из-за низкой зарплаты.

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