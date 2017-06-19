 

Электрик упал в ёмкость с полистирольными гранулами и задохнулся в Новосибирске

 19 июня, 12:26
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Электрик упал в ёмкость с полистирольными гранулами и задохнулся в Новосибирске
Фото с сайта isolux.ru

Новосибирские следователи проводят проверку по факту гибели 41-летнего электрика предприятия по производству пенопласта, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

По данным следствия, в цехе по производству пенопласта электрик предприятия ремонтировал оборудование. Мужчина оступился и упал в ёмкость глубиной семь метров, доверху наполненную полистирольными гранулами. Он не смог из неё выбраться и погиб.

Следователи сообщают, что причиной смерти является механическая асфиксия дыхательных путей. Они устанавливают обстоятельства происшествия, а также проверяют соблюдение техники безопасности на предприятии.

Напомним, что в мае 2017 года строительная люлька с рабочим упала с пятого этажа в Новосибирске.

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