Электрик упал в ёмкость с полистирольными гранулами и задохнулся в Новосибирске
19 июня, 12:26
подходящие темы
Новосибирские следователи проводят проверку по факту гибели 41-летнего электрика предприятия по производству пенопласта, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.
По данным следствия, в цехе по производству пенопласта электрик предприятия ремонтировал оборудование. Мужчина оступился и упал в ёмкость глубиной семь метров, доверху наполненную полистирольными гранулами. Он не смог из неё выбраться и погиб.
Следователи сообщают, что причиной смерти является механическая асфиксия дыхательных путей. Они устанавливают обстоятельства происшествия, а также проверяют соблюдение техники безопасности на предприятии.
Напомним, что в мае 2017 года строительная люлька с рабочим упала с пятого этажа в Новосибирске.