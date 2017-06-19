Электрик упал в ёмкость с полистирольными гранулами и задохнулся в Новосибирске

Новосибирские следователи проводят проверку по факту гибели 41-летнего электрика предприятия по производству пенопласта, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

По данным следствия, в цехе по производству пенопласта электрик предприятия ремонтировал оборудование. Мужчина оступился и упал в ёмкость глубиной семь метров, доверху наполненную полистирольными гранулами. Он не смог из неё выбраться и погиб.

Следователи сообщают, что причиной смерти является механическая асфиксия дыхательных путей. Они устанавливают обстоятельства происшествия, а также проверяют соблюдение техники безопасности на предприятии.

Напомним, что в мае 2017 года строительная люлька с рабочим упала с пятого этажа в Новосибирске.