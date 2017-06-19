Жара сохранится в Новосибирской области до середины недели, после она сменится грозовыми дождями с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, рассказал корреспонденту Сиб.фм 19 июня пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Жаркая погода сохранится до середины недели. Синоптики продлили действие штормового предупреждения об аномально жаркой погоде до 21 июня, но интенсивность жары ослабнет.

«Дневная температура 20 и 21 июня будет в районе от +26 °С до +32 °С. С 22 июня жара будет слабее, в районе от +24 °С до +29 °С», — сообщил корреспонденту Сиб.фм Ренад Ягудин.

Жара утихнет за счёт распространения пониженного атмосферного давления и атмосферных фронтов, поэтому, по данным метеорологов, не исключены грозовые дожди разной интенсивности. Порывы ветра при грозах могут достигать 15-20 метров в секунду.

«В последние выходные дни отмечалась экстремально жаркая погода с рекордными выбросами тепла за всю историю наблюдения. Особенно много рекордов было 18 июня по Новосибирской области и смежным регионам, — рассказал Ренад Ягудин. — Самой жаркой точкой на юге Западной Сибири был Чемал, там температура достигала +37 °С. Это выше предшествующего рекорда 1997 года».

Напомним, что водители теряли сознание и умирали от жары в Омске.