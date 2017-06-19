 

Кандидат от Партии роста не сможет участвовать в выборах губернатора Томской области

 19 июня, 16:47
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Кандидат от Партии роста не сможет участвовать в выборах губернатора Томской области
Правительство Томской области, фото с сайта wikipedia.org

Законодательство Томской области не позволяет кандидатам младше 30 лет быть избранными на пост губернатора региона — таким образом 28-летний предприниматель Максим Лучшев, ставший кандидатом от Партии роста, не может быть допущен к выборам, сообщили корреспонденту Сиб.фм 19 июня в местном избиркоме.

По словам сотрудника пресс-службы областного избиркома Евгения Максимова, комиссия ещё не получала соответствующего извещения от Партии роста и будет делать выводы о праве кандидата принимать участие в выборах, только получив документы.

«Нам официальных документов от Партии роста не поступало, заявления о своём согласии стать кандидатом представитель этой партии не приносил, поэтому никаких решений пока не может быть принято. Однако законодательство Томской области предусматривает, что губернатором может быть избран только гражданин, достигший на момент избрания 30 лет», — пояснил специалист избиркома.

По его словам, на данный момент в избирком подали документы четыре кандидата: это исполняющий обязанности губернатора Сергей Жвачкин, который выдвинут партией «Единая Россия», Наталья Барышникова, поддержанная КПРФ, Александр Ростовцев от «Справедливой России» и Алексей Диденко, ставший кандидатом от ЛДПР.

Напомним, о том, что пятым кандидатом на пост губернатора Томской области станет бывший молодёжный мэр Томска Максим Лучшев, стало известно после съезда Партии роста, состоявшегося 17 июня.

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