Мужчина нырнул в воду и погиб в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска мужчина нырнул в воду, где был расположен знак «Купаться запрещено», и погиб, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из сообщения группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению в группе, погибший в компании друзей нырял в запрещённом для купания месте в районе Шлюзов, несмотря на выставленные знаки «Купание запрещено».

«Мужчина 1976 года рождения после прыжка в воду с высокого парапета так и не вынырнул, — говорится в сообщении группы. — Очевидцы происшествия поспешили обратиться к спасателям. На место происшествия немедленно была отправлена оперативная группа на катере, которая находилась в том районе; прибывшие на место спасатели МАСС, выяснив примерное место, где нырял мужчина, принялись искать».

Через 20 минут матрос-спасатель нашёл пострадавшего на глубине около четырёх метров. Его подняли на поверхность и доставили на берег, где спасатели приступили к сердечно-лёгочной реанимации.

Через несколько минут на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть.

Напомним, что в мае 2017 года власти Новосибирска назвали 35 запрещённых для купания мест.