 

Новосибирский экспедитор признался в вооружённом нападении на самого себя

 19 июня, 11:51
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Новосибирский экспедитор признался в вооружённом нападении на самого себя
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудник одной из производственных компаний Новосибирска подозревается в том, что разыграл вооружённое нападение на самого себя, чтобы присвоить 83 тысячи рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из сообщения областного ГУ МВД.

О налёте на грузовую «Газель», перевозившую колбасные изделия, в полицию сообщил владелец компании. Автомобиль был найден недалеко от Хилокского рынка, на боковом стекле кабины были видны следы от выстрела, а в салоне сыщики угрозыска обнаружили следы крови. За «Газелью» был закреплён водитель-экспедитор, который ранее с товаром уехал в Краснозёрский район и как раз должен был вернуться на базу.

В течение нескольких часов сотрудники полиции восстановили картину произошедшего и нашли пропавшего водителя, который признался, что нападение инсценировал с целью хищения 83 тысяч рублей, полученных от реализации товара. Для имитации вооружённого налёта экспедитор выстрелил в окно автомобиля из пневматического пистолета, а затем нанёс себе ранение ножом и скрылся с деньгами, бросив автомобиль.

Часть похищенных денег у водителя изъята. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в октябре 2016 года работник службы инкассации в Чите был помещён под домашний арест, после того как его уличили в краже полумиллиона рублей.

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