Подросток погиб от тока во время селфи в Новосибирской области

В Новосибирской области 17-летний молодой человек погиб от удара током, делая селфи рядом с линией электропередач (ЛЭП), узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

16 июня около 22:00 трое 17-летних молодых людей, юноша и две девушки, гуляли по неогороженной территории Чановского дорожно-ремонтного строительного управления, которая расположена на улице Новой в посёлке Чаны.

Молодой человек взобрался на насыпь щебня, чтобы сделать селфи. На высоте около двух метров от насыпи протянуты провода высоковольтной ЛЭП. Девушки в это время оставались внизу.

Находясь на вершине насыпи щебня, молодой человек задел один из проводов высоковольтной ЛЭП — его ударило током. Ему вызвали скорую помощь. Через несколько часов он скончался в больнице.

Следователи по факту гибели молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, в июне 2015 года 16-летний подросток в Кемеровской области попал под поезд, делая фотографию на телефон.