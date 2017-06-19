 

Прокуратура Хакасии подала в суд на восемь семей из-за материнского капитала

 19 июня, 13:10
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Прокуратура Хакасии подала в суд на восемь семей из-за материнского капитала
Фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура Хакасии подала в суд на восемь семей в Саяногорске, которые израсходовали материнский капитал на улучшение жилищных условий, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из сообщения ведомства.

Восемь семей в Саяногорске после рождения второго ребёнка получили сертификаты на материнский капитал. Супруги направили деньги на улучшение жилищных условий, погасив основной долг и выплатив проценты по кредиту. Но они не определили и не оформили доли несовершеннолетних детей в приобретённом объекте недвижимости.

Прокурор города направил в суд восемь исковых заявлений о признании за несовершеннолетними права собственности на доли в жилых помещениях. Иски находятся на рассмотрении.

«В соответствии со статьей 10 ФЗ („О дополнительных мерах государственной поддержки семей“) жилое помещение, приобретённое с использованием средств материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей с определением размера долей по соглашению», — говорится в сообщении.

Напомним, что в мае 2017 года 15 алтайских семей лишились материнского капитала из-за заёмщицы.

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