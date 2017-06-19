 

Прокуратура закрыла незаконный хостел-квартиру в Новосибирске

 19 июня, 19:18
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Прокуратура закрыла незаконный хостел-квартиру в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

В Центральном районе Новосибирске прокуратура обнаружила незаконный хостел в одной из квартир и закрыла его, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области 19 июня.

На верхнем этаже одного из домов Центрального района Новосибирска прокуратура обнаружила хостел, рассчитанный на 28 человек.

«Частью 2 статьи 17 Жилищного кодекса России установлено, что использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нём на законных основаниях гражданами допускается, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, у помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, должны быть отдельные входы, изолированные от жилой части здания. В данный хостел вход проходил через общий подъезд с соседями.

Также в ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. По этому факту в отношении владельца хостела прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Использовать квартиру под хостел запретили.

Напомним, в январе 2015 года вступили в силу новые стандарты качества для хостелов, к которым больше половины хостелов Новосибирска оказались не готовы.

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