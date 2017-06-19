 

Сибирские учёные на компьютере спроектировали фермент для нового сыра

 19 июня, 17:59
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Сибирские учёные на компьютере спроектировали фермент для нового сыра
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские и алтайские учёные создали модифицированный фермент для сыра химозин, промышленное производство которого отсутствует в России, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из сообщения пресс-службы Новосибирского госуниверситета.

Лаборатория структурной биоинформатики и молекулярного моделирования НГУ совместно с ГНЦ ВБ «Вектор» и Алтайским госуниверситетом спроектировали вариант модифицированного химозина, который проверят специалисты барнаульского НИИ сыроделия.

Учёные работали над модификацией химозина — фермента, который вырабатывается в желудках млекопитающих (телят) и используется в приготовлении сыра. От свойств химозина зависит, какой сорт сыра получится. В настоящее время химозин, полученный с помощью генной инженерии, в России не производится. Таким образом, этот проект является импортозамещающим.

«Вариант модифицированного химозина спроектирован методом компьютерного моделирования», — пояснила заведующий лаборатории структурной информатики и молекулярного моделирования НГУ Анастасия Бакулина.

На базе студенческого конструкторского бюро УМНИК (входят студенты и выпускники НГУ и АлтГУ) планируется создание продуцентов химозина с улучшенными свойствами, чтобы затем наладить их производство. Стоит задача сделать модификации химозина с различной термостабильностью — это позволит производить различные сорта сыров.

Напомним, что в сентябре 2015 года алтайский НИИ сыроделия разработал аналог сыра моцарелла — алтареллу.

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