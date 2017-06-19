 

Суд аннулировал победу новосибирского боксёра Миши Алояна на Олимпиаде

 19 июня, 15:59
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Суд аннулировал победу новосибирского боксёра Миши Алояна на Олимпиаде
Фото с сайта ncvsm.ru

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию новосибирского боксёра Миши Алояна на лишение серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из сообщения ТАСС.

По информации агентства, боксёр Миша Алоян готов выполнить требование Международного олимпийского комитета и вернуть серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года после отклонения его апелляции Спортивным арбитражным судом.

«Не могу отвечать на такие вопросы (о медали), я поговорю с юристом, — сообщил Михаил Алоян. — Но нет смысла с кем-то враждовать, и я не хотел бы, чтобы у других спортсменов, а также Олимпийского комитета России и Минспорта были проблемы. Поэтому сделаем всё, что требуется, а эмоции лучше оставить».

Тренер спортсмена Эдуард Кравцов сообщил ТАСС о том, что он был готов вернуть медаль.

«Он в любом случае вернёт медаль и будет двигаться дальше, — сообщил Эдуард Кравцов. — Внутренне мы были готовы к этому. У нас остаётся в планах Токио-2020, а также 22 июля состоится бой в профи. Так что мы планируем боксировать дальше, и на наши планы это никак не влияет».

Напомним, что Миша Алоян является бронзовым призёром Олимпийских игр-2012 в Лондоне и двукратным Чемпионом мира по боксу в весовой категории до 52 кг. Однако Спортивный арбитражный суд лишил боксёра награды в 2016 году за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период, был обнаружен туаминогептан. Спортсмена прозвали «Сибирским Рокки», сравнив его историю с сюжетом фильма «Рокки Бальбоа». По версии телеканала «Матч ТВ», Миша Алоян начинал спортивную карьеру с небольшой секции бокса в подвале, где тренировался на мешке с песком.

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