 

Томские геологи заглянут на миллиарды лет назад при помощи лазера

 19 июня, 17:32
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Томские геологи заглянут на миллиарды лет назад при помощи лазера
Фото с сайта globallookpress.com

Новое оборудование лаборатории геохронологии и геодинамики ТГУ поможет определить точный возраст объектов, произошедших сотни миллионов и даже миллиарды лет назад, узнал 19 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Томского государственного университета.

Установка для радиоизотопного датирования появилась в лаборатории геохронологии и геодинамики ТГУ — она поможет анализировать древние магматические породы и выяснить, как вулканические извержения участвовали в формировании ландшафта Земли.

При помощи нового оборудования можно будет датировать объекты возрастом до 4,5 млрд лет, уверены учёные. При работе они будут применять ураново-свинцовый метод, суть которого заключается в том, что с помощью нового лазера из горных пород будет «испаряться» циркон. Из полученного газа исследователи выделят уран, торий и свинец. Оценка состояния их полураспада подскажет геологам точный возраст изучаемых объектов.

Исследования помогут в дальнейшем упростить поиск новых месторождений ценных минералов, цветных и благородных металлов, угля и углеводородов.

«Большое значение имеет возраст пород. Например, в Якутии месторождения алмазов находятся только в тех местах, где извержение магмы происходило 500 миллионов лет назад. В таких же породах, но возрастом 300 и 150 миллионов лет встречаются только единичные экземпляры, добыча которых нерентабельна», — рассказал доцент геолого-географического факультета Игорь Гертнер.

Стоимость оборудования, приобретённого на средства мегагранта Правительства РФ, составила 33 млн рублей.

Напомним, в мае томские учёные заявили о находке озера в Хакасии, меняющего свой минеральный состав по сезону.

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