 

Транспортный прокурор Западной Сибири сменится впервые за 10 лет

 19 июня, 08:17
были упомянуты
подходящие темы
Транспортный прокурор Западной Сибири сменится впервые за 10 лет
Фото с сайта globallookpress.com

Указом президента РФ руководитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 49-летний Сергей Феоктистов освобождён от занимаемой должности, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Документ подписан президентом 17 июня, о причинах увольнения Феоктистова и о его новом месте работы не сообщается. Стоит отметить, что свой пост уроженец Омской области Феоктистов занимал с июня 2007 года. За годы своей карьеры он успел поработать первым заместителем прокурора города Омска, заместителем прокурора и прокурором Красноярского края.

За продолжительную и безупречную службу Феоктистов награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры РФ», за заслуги в укреплении законности и правопорядка награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Тем же указом, который освобождает от должности Сергея Феоктистова, бывший начальник УГИБДД по Красноярскому краю и нынешний руководитель УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников назначен начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ. Также документом определён новый заместитель руководителя регионального управления СКР по Красноярскому краю и два новых заместителя начальника ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении попавшего под уголовное преследование первого замруководителя управления СКР по Кемеровской области Павла Муллина, который с ноября 2016 года исполнял обязанности главы регионального следкома.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
 27.05.2016, 07:00 • интервью

Оппозиция к дурости

Бывшая глава Петрозаводска Галина Ширшина рассказала корреспонденту Сиб.фм, что бывает с городом, когда им управляет внесистемный мэр.
 5.05.2016, 10:05 • статья

Маршрутные войны

Корреспондент Сиб.фм разобрался, за что и против кого борются новосибирские перевозчики.
самое популярное
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 5 июня, 13:30 • новость

Синоптики озвучили прогноз на лето в Новосибирской области

Согласно прогнозу синоптиков, лето в Новосибирской области будет теплее, чем в 2016 году.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
присоединяйтесь!
    