Транспортный прокурор Западной Сибири сменится впервые за 10 лет

Указом президента РФ руководитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 49-летний Сергей Феоктистов освобождён от занимаемой должности, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Документ подписан президентом 17 июня, о причинах увольнения Феоктистова и о его новом месте работы не сообщается. Стоит отметить, что свой пост уроженец Омской области Феоктистов занимал с июня 2007 года. За годы своей карьеры он успел поработать первым заместителем прокурора города Омска, заместителем прокурора и прокурором Красноярского края.

За продолжительную и безупречную службу Феоктистов награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры РФ», за заслуги в укреплении законности и правопорядка награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Тем же указом, который освобождает от должности Сергея Феоктистова, бывший начальник УГИБДД по Красноярскому краю и нынешний руководитель УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников назначен начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ. Также документом определён новый заместитель руководителя регионального управления СКР по Красноярскому краю и два новых заместителя начальника ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении попавшего под уголовное преследование первого замруководителя управления СКР по Кемеровской области Павла Муллина, который с ноября 2016 года исполнял обязанности главы регионального следкома.