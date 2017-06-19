 

Вор украл чужие телефоны и забыл свой на месте преступления в Хакасии

 19 июня, 18:54
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Вор украл чужие телефоны и забыл свой на месте преступления в Хакасии
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники хакасской полиции раскрыли по горячим следам ограбление гостиничного номера — подозреваемый забыл свою куртку с мобильным телефоном на месте преступления, узнал 19 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Республике Хакасии.

Забытая на месте преступления куртка с мобильным телефоном в кармане помогла раскрыть кражу хакасским полицейским.

В полицию обратилась 59-летняя туристка, остановившаяся в гостинице в Улан-Удэ. Женщина сообщила, что пока она спала, из её гостиничного номера вынесли два мобильных телефона и деньги.

Раскрыть преступление по горячим следам удалось за счёт улики — забытой куртки с мобильным телефоном в кармане.

Сотрудники полиции при содействии сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого, им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления и хранение наркотиков 30-летний житель Улан-Удэ. Он проник в гостиничный номер на третьем этаже через балкон и вынес телефоны туристки, забыв про свой.

Украденные мобильные телефоны подозреваемый успел продать. Материальный ущерб пострадавшая оценила в 25 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в жилище»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, в июне алтайские полицейские выяснили, что житель алтайского села украл поросёнка ради подарка любимой.

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