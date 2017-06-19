Всё имущество директора Новосибирского оперного театра распродано на торгах

Директор Новосибирского оперного театра и владелец некогда крупнейшего импортёра бананов JFC (Joint Fruit Company) Владимир Кехман завершает процедуру банкротства — за его имущество удалось выручить 264 тысячи рублей, узнал 19 июня корреспондент Сиб.фм на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Всё имущество директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана распродано на торгах, общая сумма вырученных средств составила 264 тысячи рублей. Кехман задолжал банкам более 9 млрд рублей и с июля 2016 года проходит процедуру признания банкротства.

Финансовый управляющий Кехмана Михаил Бологов продал последний актив 16 июня. С молотка ушли права требования к разорившейся ЗАО «Группа Джей Эф Си» номинальной стоимостью 86,1 млн рублей. Их приобрела Мария Рольская за 55 тысяч рублей.

На предыдущих торгах были реализованы запонки за 70 тысяч рублей, икона Николая Чудотворца за 115 тысяч рублей, портрет Кехмана кисти оперной певицы Вероники Джиоевой за 12 тысяч рублей и права требования к ЗАО «Группа Джей эф си» на 14 млн рублей за 11,6 тысяч рублей. Кроме того, на погашение долгов уходила ежемесячная миллионная зарплата Владимира Кехмана.

Процедура банкротства директора Новосибирского оперного театра завершится в ближайшие два-три месяца, сообщает информационное агентство RNS, ссылаясь на оценку финансового управляющего Кехмана. После завершения процедуры признанный банкротом директор лишится права занимать руководящие должности.

Напомним, в конце мая СМИ писали, что Владимир Кехман заработал за 2016 год 13 млн рублей.