 

Аман Тулеев продлил отпуск ради 20 лет на посту главы Кузбасса — «КоммерсантЪ»

 20 июня, 13:28
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Аман Тулеев продлил отпуск ради 20 лет на посту главы Кузбасса &mdash; «КоммерсантЪ»
Фото с сайта krumlin.ru

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев дважды за неделю продлил отпуск, чтобы пробыть на своём посту ровно 20 лет — до 1 июля, возможно, что из отпуска он уже не вернётся на работу, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июня из публикации «Коммерсанта».

19 июня губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вторично продлил свой отпуск, в котором находится с 22 мая.

Газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственный источник в регионе, сообщает: продления связаны с тем, что 1 июля исполнится ровно 20 лет с тех пор, как Тулеев занимает пост руководителя региона. По информации того же источника, губернатор на работу после отпуска уже не вернётся.

Кемеровский социолог Игорь Бельчик на вопрос издания о преемнике Тулеева не смог назвать кандидатуру.

"Не будет никакой политической борьбы, ведь в кузбасской политической системе, в том виде, как её построил Аман Тулеев, давно уже нет открытой конкуренции и самостоятельных действующих лиц",— сказал изданию Бельчик.

Напомним, в ноябре 2015 года жители Кузбасса усомнились в честной победе Тулеева на выборах.

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