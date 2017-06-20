«Честное» и бесстрашное лазание показали участники «Трэд-контеста» на красноярских Столбах

На скалах заповедника «Столбы» в Красноярске прошёл пятый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе «Трэд-контест», рассказал корреспонденту Сиб.фм 20 июня организатор соревнований Олег Хвостенко.

С 17 по 18 июня на Столбах прошли соревнования по альпинизму в скальном классе «Трэд-контест». В нём приняли участие 50 альпинистов и скалолазов из Красноярска, Новосибирска, Томска, Барнаула, Новокузнецка, Омска, Тюмени и Владивостока. Эти соревнования входят в один из этапов Кубка России по скалолазанию.

Среди участников соревнований были как любители, так и мастера спорта и кандидаты в мастера спорта по альпинизму и скалолазанию.

«Это соревнования альпинистских связок, которые проходят короткие (по 15-30 метров) скальные маршруты с использованием скалолазной техники и альпинистского снаряжения, — пояснил Олег Хвостенко. — Смысл в том, что максимальные баллы можно получить только при прохождения маршрута свободным лазанием без повисаниий на верёвке, без срывов. Оба участника в свзяке должны пройти маршрут чисто, „честно“, так сказать. На выбор им было предоставлено 53 маршрута — как простых, так и сложных».

Перед соревнованиями красноярские альпинисты провели «Школу трэда», на которой участники осваивали лазание по Столбам и использовали свои точки страховки вместо оборудованных стационарных крюков-шлямбуров. «Школа трэда» пользуется успехом у альпинистов и скалолазов со всей России и позволяет подготовиться к альпинистским маршрутам высшей категории трудности.

На Столбах уникальный рельеф — гранит, на котором альпинисты и скалолазы могут практиковать различные виды лазания. Рельеф богат щелями, в которых скалолазы заклинивают руки и другие части тела, и так называемыми «каминами», где нужно лезть, уперевшись в стены руками и ногами. Сама порода довольно шершавая, и скалолазы заматывали руки пластырем, что позволяло немного снизить площадь поцарапанных поверхностей на теле.

«Вообще было круто, интересно и больно всеми поцарапанными местами, — поделилась участница из Новокузнецка Анна Малькова. — Страшно, когда понимаешь, что размера кулака не хватает для заклинивания, например. Заклинка — это расположение пальцев, ладони, кулака, плеча, ног и других частей тела в трещине с целью удержания их там при движении. Зацепки не используются. При лазании по граниту сильно царапаешься, а если заклинивать разные части тела, то они царапаются, так как кожа помягче оказывается. Вообще после трэда участники выглядели так, будто под машину попали: все поцарапанные, в синяках».

«Где страшно — там точек больше было, — сказал альпинист из Тюмени Ратмир Мухаметзянов. — В горах страшнее бывает чаще, чем на таких гранитах. Тут все точки, если умеешь их класть, держат срыв. Иногда на 7б+ (категория трудности скалолазной трассы — прим. Сиб.фм) забывал, что со своими лез и думал про трассу, сорвался и только потом понял, что вишу на „камалоте“» (точка страховки — прим. Сиб.фм).

Фото Елены Темеревой

Победу в «Трэд-контесте» среди мужчин завоевала красноярская связка мастеров спорта по скалолазанию Егора Матвеенко и Михаила Теплых. Серебро выиграли Ратмир Мухаметзянов из Тюмени и Егор Мальцев из Красноярска. На третьей ступени — мастера спорта по альпинизму Иван Темерев из Томска и Василий Терёхин из Красноярска.

Среди женщин сильнейшими стали красноярские альпинистки Марина Попова и Бабушкина Олеся. Второе место заняли Ирина Бакалейникова и Алёна Ефремова из Красноярска. На третьем месте тоже оказались красноярские спортсменки — Анастасия Козлова и Дарья Серюпова.

Напомним, с 10 по 12 июня в урочище Че-Чкыш Республики Алтай прошли соревнования по скалолазанию Siberian Climbing Festival.