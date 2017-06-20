Декан из МГУ предсказал кадровую революцию на «Технопроме» в Новосибирске

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков спрогнозировал кадровую революцию в России в течение ближайшего года, сообщает корреспондент Сиб.фм с V Международного форума технологического развития «Технопром-2017» 20 июня.

Виталий Третьяков выступил на экспертном симпозиуме «Форсайт новой промышленной революции: вызовы и выгоды» в рамках V Международного форума технологического развития «Технопром-2017».

«Необходимы новые кадры, — заявил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. — С нынешними кадрами не уедешь не то что в конец XXI века, а даже во второй или в четвёртый срок президента Путина. Я надеюсь, что кадровая революция случится в течение ближайших месяцев или максимум в течение года. Иначе на шестом „Технопроме“ мы будем обсуждать то же самое».

Эксперт увидел причины отставания России на пути к мировому промышленному лидерству в нынешней государственной политике.

«Пять лет мы слушаем замечательные доклады, где обсуждаются мировые тенденции, всякий раз обсуждается, как России приблизиться к лидерству, но никакого приближения не происходит. На мой взгляд, это не случайно, потому что в экономической политике и политике вообще стратегии для перехватывания лидерских позиций в нашей стране нет», — сказал Третьяков.

«Технопром-2017» проходит в Новосибирске с 20 по 22 июня. Первый и второй дни посвящены повестке диверсификации российской экономики в условиях «новой промышленной революции», вызовам импортозамещения на традиционных рынках и выхода на внешние рынки высокотехнологичной продукции.

Напомним, в мае стало известно, что мирные цели оборонного комплекса — ведущая тема «Технопрома-2017» в Новосибирске.