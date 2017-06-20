 

«Домашние» котлеты с сальмонеллой продавались в Красноярске

 20 июня, 11:58
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«Домашние» котлеты с сальмонеллой продавались в Красноярске
Фото с сайта globallookpress.com

Специалисты «Красноярского ЦСМ» и общества защиты прав потребителей подвели итоги мониторинга котлет, реализуемых в Красноярске — большинство марок испытание не выдержали, узнал 20 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте «Проднадзор».

Специалисты ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний („Красноярский ЦСМ“)» и эксперты Красноярского общества защиты прав потребителей провели проверку котлет из красноярских магазинов: только одна марка из семи выдержала проверку.

Для испытаний эксперты закупили четыре образца котлет красноярских производителей, остальные три выпущены в Новосибирске, Томске и Санкт-Петербурге. Ценовой диапазон образцов — от 277 до 650 рублей.

В испытаниях участвовали две аккредитованные лаборатории: лаборатория «Красноярского ЦСМ» и «Краевая ветеринарная лаборатория». По итогам анализов, котлеты марок «По-домашнему» (ИП Мадуев С. В., Красноярский край) и «Домашние» (ИП Черномуров А. М., Красноярск) не соответствовали требованиям технического регламента по микробиологическим показателям. Если в первых была превышена более чем в три раза норма по общей микробной обсеменённости, то вторые были заражены бактериями рода Salmonella.

В остальных образцах был или обнаружен крахмал, или завышены нормы по массовой доле жира, или занижены нормы по содержанию белка. Не вызвал нарекания экспертов образец котлет «Бабушкины» торговой марки «Провинция» (АО «Солгон», Красноярский край). Специалисты пообещали передать результаты проверки в контролирующие органы.

«Если наличие крахмала или заниженная доля белка не представляют особого вреда для человека, то завышенная микробная обсеменённость, а также присутствие бактерий рода Salmonella — опасный сигнал и для самих производителей котлет, и для их покупателей», — сообщила начальник отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ «Красноярский ЦСМ» Татьяна Мельник.

Напомним, в конце мая Роспотребнадзор оштрафовал за сгущёнку детский сад в Красноярском крае.

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