Лидер «Тараканов» одобрил увольнение красноярского чиновника из-за низкой зарплаты

Лидер известной московской панк-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин в эфире интернет-шоу «Кактус», которое выпускает на портале YouTube команда оппозиционера Алексея Навального, одобрил поступок чиновника из Красноярского края, уволившегося из-за «низкой» зарплаты в 50 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июня, ознакомившись с выпуском шоу.

Напомним, глава Мотыгинского района Красноярского края Алексей Храмцов привлёк внимание СМИ в середине июня, когда публично заявил о своём увольнении в соцсети Facebook. Причиной отставки, по словам чиновника стало несоответствие заработной платы в 50 тысяч рублей уровню ответственности. Рассказывая в эфире «Кактуса» об этом случае, ведущий шоу, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин привёл данные банковских структур, согласно которым в Красноярском крае средние зарплаты медиков, учителей и работников торговли не превышали в 2016 году 30 тысяч рублей.

«Что могу сказать по поводу решения этого достойного государственного мужа? На самом деле, правильно: если ты не любишь свою работу, зачем за такой мелкий прайс работать. Всем известно, что лучшая работа — это хобби, за которое платят. И есть ещё одно правило, как определить, является ли работа твоим призванием или нет, это будешь ли ты некоторое время ходить на эту работу без зарплаты, то есть рубиться за идею, что называется», — прокомментировал увольнение чиновника лидер «Тараканов».

Спирин также посоветовал Алексею Навальному в случае прихода на пост главы государства понизить зарплаты чиновникам, чтобы избавиться от тех, кто работает только ради зарплаты.

«Я думаю, что если всем нашим чиновникам снизить зарплату до полтинника, то мы получим практически, наверное, стопроцентный вал заявлений <...> Может быть, даже было бы интересно попробовать это. Если вдруг когда-нибудь случится чудо, и Алексей Навальный станет президентом этой страны, я предлагаю ему попробовать начать своё правление с этого шага», — рекомендовал Спирин.

В завершение темы он предположил, что «какой-то ненастоящий был чиновник в Красноярском крае», потому что «у них есть множество других возможностей кормить семьи свои, а не только официальная зарплата, которая может показаться кому-то не очень большой».

«А может быть, наоборот, он просто хороший парень оказался», — возразил сам себе лидер «Тараканов».

Напомним, по данным Росстата, Красноярский край является лидером среди всех сибирских регионов по такому показателю, как ежемесячный остаток денег в среднестатистической семье после вычета самых необходимых расходов. Новосибирская область в этом списке — на десятом месте в Сибири.