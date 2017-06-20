Мэр Анатолий Локоть назначил начальника департамента транспорта Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть утвердил Романа Дронова на должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, узнал 20 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

Роман Дронов стал новым начальником департамента транспорта мэрии Новосибирска, с 25 мая 2017 года он исполнял обязанности главы департамента после отставки Сергея Райхмана.

42-летний Роман Дронов — уроженец города Болотного Новосибирской области. В 1996 году закончил НГТУ с квалификацией «бакалавр техники и технологий» по специальности «приборостроение».

Его карьера началась в 1996 году в МУП «Новосибирский метрополитен» с должности помощника водителя дрезины службы пути и тоннельных сооружений. За двадцать лет работы в метро Роман Дронов взошёл по карьерной лестнице до должности замначальника метрополитена по обеспечению деятельности, а в 2016 году перешёл на работу в мэрию.

С 2016 года Роман Дронов был заместителем начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии — начальником управления пассажирских перевозок. После отставки Сергея Райхмана с 20 мая занимал пост и. о. начальника департамента транспорта.

Приказ о назначении Романа Дронова на должность главы департамента мэр Новосибирска подписал 19 июня.

Напомним, 20 июня стало известно, что уроженец Красноярского края стал главой ГИБДД России.