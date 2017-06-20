Московские мороженщики отправляют непроданный из-за холодов товар в жаркую Сибирь

Жаркая погода, установившаяся в регионах Сибири, помогает московским мороженщикам сбывать свою продукцию, которая не находит спроса в столице из-за аномально прохладной погоды, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июня из сообщения радиостанции «Говорит Москва».

Как заявил в эфире радиостанции директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин, продажи мороженого в центральной части страны в этому году упали в несколько раз. Компенсируется снижение спроса не только поставками в Сибирь, но и экспортом российской продукции в Китай.

«Если взять отдельно Москву и Московскую область, по сравнению с прошлым годом мороженого продано в пять раз меньше. И это бы я связывал с плохой погодой. Но за Уралом отличная погода, и юг успел подогнать к этому времени, избытки на взаимовыгодных условиях поставляют туда, там лучше идёт реализация. Как вы знаете, очень активно идёт торговля с Китаем. За последнее время там продажи мороженого увеличились в пять-шесть раз. Рынок там необъятный», — рассказал Яшин.

Он также добавил, что на данный момент московские склады всё равно остаются переполнены мороженым. Чтобы распродать товар, мороженщики используют любые массовые мероприятия.

«В основном используются мероприятия, проводимые в Москве и Московской области, ярмарки, какие-то торжественные мероприятия. На законных основаниях мороженщики стараются реализовать свою вкусную продукцию. У некоторых это получается, поскольку какие-то мероприятия есть, у других не совсем. Но в целом обстановка не очень хорошая, ждём хорошую погоду», — посетовал глава Союза мороженщиков.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Новосибирской области 30-градусная жара сохранится до 21-22 июня, а после она сменится грозовыми дождями с порывами ветра до 20 метров в секунду.