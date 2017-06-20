 

Кремль не подтвердил сведения об отставке кемеровского губернатора Амана Тулеева

 20 июня, 17:15
были упомянуты
подходящие темы
Кремль не подтвердил сведения об отставке кемеровского губернатора Амана Тулеева
Фото с сайта cdn.10kanal.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не располагает информацией об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который, по слухам, находится сейчас в тяжёлом состоянии, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июня из сообщения «Интерфакса».

19 июня губернатор Кемеровской области Аман Тулеев повторно продлил свой отпуск до 1 июля, в котором находится с 22 мая. По сведениям ИА REGNUM, он может не вернуться из затяжного отпуска к посту губернатора, который занимает с 1997 года, — якобы Тулеев написал заявление об отставке после 1 июля.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов пояснил REGNUM, что слухи о скором уходе того или иного высокопоставленного чиновника возникают постоянно.

«В случае с Аманом Тулеевым, по всей видимости, эти слухи имеют под собой реальное основание, — цитирует издание Антонова. — Хватка Амана Гумировича, долгие годы державшего Кузбасс железной рукой, ослабла. Вначале прошла череда уголовных дел в отношении его заместителей и части региональных силовиков. А потом и здоровье начало сдавать. Теперь вот затянувшийся отпуск. Кемеровская область мне неплохо знакома. А потому я вполне понимаю, насколько это специфичный регион. И насколько сложно там иметь свою, независимую от региональных властей позицию. Отдельная история — это региональные выборы, где Кемеровская область стабильно показывала северокавказские результаты. Тулеев действительно много сделал для региона, и жители это безусловно видят и ценят. Что будет после его ухода, сказать сложно. Важно понимать, кто придёт ему на смену и с какими задачами. Сможет ли он найти общий язык с элитой региона и будет ли он это делать. В одном я точно уверен, что Кузбасс ждут большие изменения и в плане „смягчения нравов“, и в плане ротации элит. На мой взгляд, это хорошо».

По информации «Интерфакса», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает какой-либо информацией, касающейся подачи заявления об отставке Аманом Тулеевым. По слухам, кемеровский губернатор в данный момент якобы находится в коме после поездки в Германию, где лечился от тяжёлого заболевания.

Корреспондент Сиб.фм пытался связаться с пресс-службой правительства Кемеровской области, но на телефон в администрации не отвечают.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 июня, 10:30 • статья

Новая родина для пани Барбары

Рассказ четырёх сибиряков, которых переманила Польша, о неожиданных семейных историях, русскоязычных украинцах, бизнесе мигрантов и переезде по любви.

Не совсем Европа

 8 июня, 11:17 • колонка
Олег Тюрин
фрилансер
 1 июня, 10:36 • статья

DIO: вода как начало новой жизни

О новом заводе по производству воды в новосибирском Академгородке и научном подходе к этому делу.
самое популярное
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
присоединяйтесь!
    