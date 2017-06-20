Кремль не подтвердил сведения об отставке кемеровского губернатора Амана Тулеева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не располагает информацией об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который, по слухам, находится сейчас в тяжёлом состоянии, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июня из сообщения «Интерфакса».

19 июня губернатор Кемеровской области Аман Тулеев повторно продлил свой отпуск до 1 июля, в котором находится с 22 мая. По сведениям ИА REGNUM, он может не вернуться из затяжного отпуска к посту губернатора, который занимает с 1997 года, — якобы Тулеев написал заявление об отставке после 1 июля.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов пояснил REGNUM, что слухи о скором уходе того или иного высокопоставленного чиновника возникают постоянно.

«В случае с Аманом Тулеевым, по всей видимости, эти слухи имеют под собой реальное основание, — цитирует издание Антонова. — Хватка Амана Гумировича, долгие годы державшего Кузбасс железной рукой, ослабла. Вначале прошла череда уголовных дел в отношении его заместителей и части региональных силовиков. А потом и здоровье начало сдавать. Теперь вот затянувшийся отпуск. Кемеровская область мне неплохо знакома. А потому я вполне понимаю, насколько это специфичный регион. И насколько сложно там иметь свою, независимую от региональных властей позицию. Отдельная история — это региональные выборы, где Кемеровская область стабильно показывала северокавказские результаты. Тулеев действительно много сделал для региона, и жители это безусловно видят и ценят. Что будет после его ухода, сказать сложно. Важно понимать, кто придёт ему на смену и с какими задачами. Сможет ли он найти общий язык с элитой региона и будет ли он это делать. В одном я точно уверен, что Кузбасс ждут большие изменения и в плане „смягчения нравов“, и в плане ротации элит. На мой взгляд, это хорошо».

По информации «Интерфакса», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает какой-либо информацией, касающейся подачи заявления об отставке Аманом Тулеевым. По слухам, кемеровский губернатор в данный момент якобы находится в коме после поездки в Германию, где лечился от тяжёлого заболевания.

Корреспондент Сиб.фм пытался связаться с пресс-службой правительства Кемеровской области, но на телефон в администрации не отвечают.