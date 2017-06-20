 

Новосибирск вошёл в тройку лидеров по числу православных

 20 июня, 18:14
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Новосибирск вошёл в тройку лидеров по числу православных
Фото Сергея Керженцева для Сиб.фм

По данным федерального социологического опроса, 49 % жителей Новосибирска — православные, узнал 20 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы маркетингового агентства «ZOOM MARKET».

Данные федерального соцопроса позволили составить рейтинг религиозных принадлежностей жителей России за 2017 год. Новосибирск вошёл в тройку лидеров по количеству приверженцев православия.

Наибольшее количество православных россиян проживают в Самаре (57 %), второе место разделили Нижний Новгород и Пермь (53 %), третье досталось Новосибирску (49 %).

Помимо этого, Новосибирск вошёл в пятёрку городов, где наблюдается высокая концентрация атеистов. Их уровень в мегаполисе на Оби составил 18 %.

В социологическом опросе приняли участие 8800 респондентов в возрасте от 19 до 67 лет из 11 крупных городов России.

Напомним, в октябре 2016 года жители Новосибирска вышли на пикеты против православного активиста Задои.

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