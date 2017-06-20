 

Новосибирские туристы избегают курортных романов

 20 июня, 18:39
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Новосибирские туристы избегают курортных романов
Фото Алёны Мартыновой

Туристы из Новосибирска редко заводят курортные романы и стараются ездить в отпуск вместе со второй половиной, как показало исследование международного туристического метапоиска Momondo, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Momondo 20 июня.

Международный туристический метапоиск Momondo провёл опрос в начале летнего сезона 2017 года среди 24,7 тысячи самостоятельных путешественников из 23 стран мира.

Как показало исследование, жители Новосибирска и России в целом не склонны к романтическим связям на курортах. Только 25 % опрошенных туристов из Новосибирска хотя бы раз заводили романы в отпуске, а 72 % никогда не заводили романов на отдыхе. Похожая ситуация в целом по стране: 29 % любителей курортных романов и 68 % «стойких».

«Невысокое число тех, кто изведал остроту любовной связи на курорте, среди новосибирских туристов, вероятно, может объяснить другой сходный по величине показатель, — отметили в пресс-службе. — В ходе исследования также выяснилось, что лишь 25 % жителей Новосибирска готовы отпустить своего партнёра на отдых без своего сопровождения, а 49% не могут пойти на такой шаг».

Инфографика Momondo

В ходе опроса треть опрошенных новосибирских туристов ответили, что, по их мнению, опаснее всего отпускать вторую половину на отдых с коллегами и друзьями противоположного пола. 26 % сообщили, что им не хотелось бы отпускать партнёра с сослуживцами того же пола и даже с родителями. А некоторые жители Новосибирска не доверяют братьям и сёстрам избранника (23 %), другим членам семьи (13 %) и приятелям того же пола (10 %).

«Несмотря на нежелание многих жителей Новосибирска и России в целом дать партнёру свободу отдыхать, с кем захочется, мне кажется, наши соотечественники не так уж ревнивы, — прокомментировала представитель международного туристического метапоиска Мomondo в России Ирина Рябовол. — Их намерения вряд ли связаны исключительно с боязнью курортных романов. Так, по другому исследованию Мomondo, для 70 % новосибирских туристов и 64% российских, наличие второй половинки рядом — один из главных критериев самого желанного отпуска».

Напомним, в феврале на сайте Зарплата.ру был запущен онлайн-опрос, почти треть опрошенных жителей Новосибирска признались, что неравнодушны к коллегам — больше половины хотя бы раз заводили романтические отношения на работе.

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