Попавшая под поезд трёхлетняя девочка в Иркутской области выжила

Трёхлетнний ребёнок в городе Братске Иркутской области попал под пассажирский поезд — девочка выжила, несмотря на травмы, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июня из сообщения Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошёл 19 июня около 16:00 по местному времени в братском жилом районе Энергетик. По предварительным данным следователей, девочка вместе с матерью и несовершеннолетним братом переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист проезжавшего мимо пассажирского поезда № 88 заметил людей и заранее подал сигналы большой громкости, применив и экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Пострадавшая в результате столкновения с поездом девочка доставлена в ближайшую больницу, где ей в данный момент оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает следствен­но-оперативная группа, выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, 6 июня на Транссибирской магистрали под Иркутском при ремонте высоковольтных линий железной дороги столкнулись два мотовоза, в результате погиб электромонтёр.