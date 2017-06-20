 

Программа реиндустриализации Новосибирской области открыта для новых проектов — Городецкий

 20 июня, 18:31
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Программа реиндустриализации Новосибирской области открыта для новых проектов &mdash; Городецкий
Фото из архива Сиб.фм

Владимир Городецкий рассказал об уникальности программы реиндустриализации экономики Новосибирской области на «Технопроме-2017», сообщает корреспондент Сиб.фм с V Международного форума технологического развития «Технопром-2017» 20 июня.

Губернатор Новосибирской области выступил на пленарном заседании «Делай в России: региональная повестка» в рамках V Международного форума технологического развития «Технопром-2017».

По словам Городецкого, уникальность программы реиндустриализации — в её открытости для других регионов. Некоторые проекты разрабатываются совместно с представителями десятков сибирских городов. Так, биотехнологическая инициатива включает в себя семь регионов, медицинский промышленный парк — 10 регионов, подчеркнул губернатор.

«Соответственно возможности этих проектов позволяют конкурировать не только на федеральном уровне, но и на мировом рынке с лучшими инновационными центрами и предприятиями. Благодаря этому Новосибирская область упрочивает свой статус инновационного лидера сибирского макрорегиона», — отметил Владимир Городецкий.

Кластерная и кадровая политика — основные инструменты программы реиндустриализации новосибирской экономики. Поэтому программа постоянно открыта для новых межкластерных и межрегиональных проектов.

«Главным достижением мы считаем подключение нашего региона к числу 11 регионов-победителей приоритетного проекта Минэкономразвития РФ по развитию кластеров-лидеров инновационной привлекательности мирового уровня», — добавил губернатор.

Напомним, 20 июня декан из МГУ предсказал кадровую революцию на «Технопроме» в Новосибирске.

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