Прокуратура не заинтересовалась видеосъёмкой центра Новосибирска с квадрокоптера

На видеохостинге YouTube появился видеоролик, где квадрокоптером заснят центр Новосибирска с высоты птичьего полёта, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июня на канале YouTube Video editing by PNCA.

19 июня на канале YouTube Video editing by PNCA был опубликован видеоролик с качественными съёмками достопримечательностей Новосибирска, расположенных в центре города: театр оперы и балета, краеведческий музей, театр «Глобус». Кроме того, в кадр попали скверы, парки и главные улицы города. Есть ли у авторов видеоролика разрешение на съёмку — неизвестно.

Напомним, 12 июля 2015 года житель Новосибирска Юрий Быков заснял при помощи квадрокоптера с высоты Бугринский мост. Транспортная прокуратура обвинила Быкова в нарушении воздушного пространства и хотела запретить ему в дальнейшем снимать видео с дрона.

Как поясняли ранее в прокуратуре, согласно части 2 статьи 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»), для пользователей беспилотников нет никаких высот, до которых можно летать без получения разрешения. Владелец беспилотника должен заранее подавать заявку и предоставлять план полёта в местный орган управления воздушным движением. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Прокуратура не заинтересовалась новым видеороликом с видами Новосибирска, снятым при помощи квадрокоптера.

«Контроль за законностью этих действий возложен на участковых. Они должны контролировать этот вопрос и оформлять соответствующие материалы, проводить проверку», — пояснила корреспонденту Сиб.фм сотрудница пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Напомним, 24 июля 2015 года автор ролика про Бугринский мост Юрий Быкова снял новое видео о пляжной жизни Новосибирска с высоты 300 метров.