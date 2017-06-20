 

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

 20 июня, 11:45
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Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе
Фото с сайта globallookpress.com

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска Екатерина Борникова найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной, сообщил корреспонденту Сиб.фм 20 июня руководитель пресс-службы следственного комитета Новосибирской области Алексей Максименко.

В Новосибирском районе нашли тело 28-летней Екатерины Борниковой с признаками насильственной смерти. По сообщению пресс-службы полиции, девушка пропала утром 17 июня. Её муж написал заявление о пропаже, сообщив, что она вышла из дома в микрорайоне «Горский».

Отдел полиции № 7 «Ленинский» объявил девушку в розыск. Одной из примет была татуировка в виде цветов на левой руке.

20 июня девушку нашли мёртвой в Новосибирском районе. Её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.

«В данный момент расследование продолжается, — сказал корреспонденту Сиб.фм Алексей Максименко. — Мы подтверждаем, что муж отрабатывается в качестве подозреваемого в совершении преступления. И что её тело обнаружено, подтверждаем».

Напомним, что 28 октября 2015 года пассажирка такси, пропавшая в Новосибирске, найдена мёртвой.

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