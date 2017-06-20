Роспотребнадзор вывез детей из нелегального лагеря в Кузбассе

Порядка семидесяти детей отдыхали в незарегистрированном детском лагере в Таштаголе Кемеровской области — проверяющие нашли множественные нарушения и закрыли лагерь, узнал 20 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Детский лагерь на базе МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» в городе Таштаголе не уведомил о начале работы органы Роспотребнадзора. Место детского отдыха посетила проверка, в ходе расследования было обнаружено, что лагерь отсутствовал в региональном реестре организаций и баз отдыха и оздоровления детей Кемеровской области.

Сотрудники Роспотребназдора установили, что в лагере нет медработника, кроме того, они не обнаружили документов о соответствии лагеря требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, также не было необходимой медицинской документации у детей.

«По результатам административного расследования в отношении юридического лица составлены протоколы по статье 6.3 КоАП РФ об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы направлены в Таштагольский городской суд для вынесения решения. В отношении двух должностных лиц детского лагеря составлены протоколы по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ», — сообщает ведомство.

Эксплуатация лагеря приостановлена. В несанкционированном лагере находились 69 детей в возрасте от 7 до 15 лет, на данный момент они вывезены родителями. Сотрудники Роспотребнадзора помогут родителям получить возмещение ущерба.

Напомним, 19 июня СМИ сообщили, что дети в лагере под Новосибирском заболели по вине одного из работников.