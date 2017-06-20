 

Российско-китайский бизнес-инкубатор откроется в Омске

 20 июня, 07:18
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Российско-китайский бизнес-инкубатор откроется в Омске
Фото с сайта fbbank.ru

Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор откроется в июле на площадке Омского государственного педагогического университета, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июня из сообщения пресс-службы «МКР-Медиа».

Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор будет работать со 2 по 20 июля 2017 года на площадке Омского государственного педагогического университета. Его резидентами станут предприниматели России и Китая в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам заместителя министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Татьяны Руденок, отбор резидентов из Китая будет проводить Всекитайская федерация молодёжи, они приедут в Омск из провинции Циндао. С российской стороной будет работать экспертный совет, в который войдут представители научного сообщества и бизнеса. Проекты кандидатов от Омской области проходят экспертизу в Москве.

Всего выберут по 15 молодых бизнесменов из России и Китая. Предпочтение будет отдаваться участникам бизнес-инкубатора со стартапами в области инжиниринга, медицины, биофизики, IT, архитектуры, дизайна, рекламных технологий, связи и массовых коммуникаций. Рассматриваются как инновационные продукты, которые уже вышли на рынок и имеют спрос, так и проекты с высокой степенью готовности и идеи на ранней стадии проработки. Обязательным условием для всех соискателей являлось знание английского языка.

Напомним, что в марте 2017 года городские власти заявили о планах построить третий бизнес-инкубатор в Новосибирске.

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