 

Уроженец Красноярского края стал главой ГИБДД России

 20 июня, 12:41
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Уроженец Красноярского края стал главой ГИБДД России
Фото с сайта globallookpress.com

Президент РФ назначил на должность начальника ГИБДД МВД РФ генерал-майора полиции, уроженца Красноярского края Михаила Черникова, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июня из публикации на официальном интернет-портале правовой информации.

Генерал-майор полиции Михаил Черников назначен на должность начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, указ президента Владимира Путина был опубликован 18 июня.

«Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

До этого назначения Михаил Черников занимал должность начальника ГУ МВД РФ по Хабаровскому краю.

Ранее Владимир Путин освободил от должности главу Госавтоинспекции России 62-летнего генерал-лейтенанта Виктора Нилова, который возглавлял ГИБДД с 2011 года.

Михаилу Черникову 43 года, родом он из города Ачинска Красноярского края. Имеет два высших образования — инженерно-строительное и юридическое. Службу Черников начал в должности госавтоинспектора в 1995 году в родном городе. До 2003 года проходил службу в различных подразделениях УВД Ачинска, был начальником милиции общественной безопасности УВД Ачинска и Ачинского района.

С 2006 по 2011 год он занимал должность начальника управления ГИБДД ГУВД Красноярского края, а затем был заместителем начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. В 2015 году Черникова назначили на должность начальника УМВД России по Хабаровскому краю.

Черников — мастер спорта СССР по гиревому спорту, кандидат в мастера спорта по дзюдо; женат, у него двое детей.

Напомним, что в феврале 2017 года Владимир Путин назначил 40-летнего замминистра транспорта Алексея Цыденова врио главы Бурятии.

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