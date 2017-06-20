Участок набережной Енисея в центре Красноярска, на котором РПЦ намерена восстановить взорванный большевиками в 1936 году кафедральный Богородице-Рождественский собор, вероятней всего, не будет подтоплен в ближайшие 100 лет, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июня из сообщения Общественного совета при Красноярской митрополии РПЦ.

Прогноз относительно подтоплений прилегающей к реке территории озвучил на состоявшемся 19 июня заседании совета директор проектного бюро «Архитектон» Александр Банников, который занимается проектом восстановления собора.

«Звучали опасения, связанные с подтоплением собора, но, согласно данным метеорологов, которые мы специально запросили, работая над проектом, вероятность затопляемости в этом месте в ближайшие 100 лет — 1 %», — заверил архитектор.

Он также отметил, что площадка, выбранная для храма несколько лет назад и освящённая в 2012 году Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, соответствует всем канонам православного зодчества.

«Место для возведения собора, указанное Патриархом Кириллом, является самым лучшим в Красноярске. В нашей стране храмы традиционно строились в центре или в природном окружении, либо на погостах. Площадка на набережной, где планируется возвести собор, отвечает всем этим трём критериям. Это центральная часть города, рядом Енисей, и когда-то эта территория была местом захоронения первых красноярцев», — напомнил эксперт.

В заседании совета принял участие и не входящий в него красноярский митрополит Пантелеимон, который заявил, что несмотря на некоторые протесты против строительства собора в самом центре города, решение РПЦ пересматриваться не будет.

«Там, где стоит крест, надо строить храм. Место, которое освящается, не пропадает», — цитирует митрополита пресс-служба Общественного совета.

Рассуждая о том, что противники строительства храма призывают провести общегородской референдум по этому вопросу, председатель Общественного совета депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев отметил, что, по его оценке, в поддержку восстановления собора выступает подавляющее большинство жителей Красноярска.

«К сожалению, общественную дискуссию вокруг возрождения собора сегодня пытаются политизировать определённые оппозиционные силы. Но я убеждён, проект будет реализован и никто не сможет этому помешать», — выразил уверенность парламентарий.

Напомним, что в апреле красноярцы начали на сайте Change.org сбор подписей в поддержку проведения референдума по вопросу строительства православного храма, однако за два месяца она не набрала и двух тысяч подписей.