 

Вероятность подтопления восстанавливаемого в Красноярске храма мала — эксперт

 20 июня, 09:58
были упомянуты
подходящие темы
Вероятность подтопления восстанавливаемого в Красноярске храма мала &mdash; эксперт
богородице-рождественский собор в начале xx века, фото с сайта kerpc.ru

Участок набережной Енисея в центре Красноярска, на котором РПЦ намерена восстановить взорванный большевиками в 1936 году кафедральный Богородице-Рождественский собор, вероятней всего, не будет подтоплен в ближайшие 100 лет, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июня из сообщения Общественного совета при Красноярской митрополии РПЦ.

Прогноз относительно подтоплений прилегающей к реке территории озвучил на состоявшемся 19 июня заседании совета директор проектного бюро «Архитектон» Александр Банников, который занимается проектом восстановления собора.

«Звучали опасения, связанные с подтоплением собора, но, согласно данным метеорологов, которые мы специально запросили, работая над проектом, вероятность затопляемости в этом месте в ближайшие 100 лет — 1 %», — заверил архитектор.

Он также отметил, что площадка, выбранная для храма несколько лет назад и освящённая в 2012 году Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, соответствует всем канонам православного зодчества.

«Место для возведения собора, указанное Патриархом Кириллом, является самым лучшим в Красноярске. В нашей стране храмы традиционно строились в центре или в природном окружении, либо на погостах. Площадка на набережной, где планируется возвести собор, отвечает всем этим трём критериям. Это центральная часть города, рядом Енисей, и когда-то эта территория была местом захоронения первых красноярцев», — напомнил эксперт.

В заседании совета принял участие и не входящий в него красноярский митрополит Пантелеимон, который заявил, что несмотря на некоторые протесты против строительства собора в самом центре города, решение РПЦ пересматриваться не будет.

«Там, где стоит крест, надо строить храм. Место, которое освящается, не пропадает», — цитирует митрополита пресс-служба Общественного совета.

Рассуждая о том, что противники строительства храма призывают провести общегородской референдум по этому вопросу, председатель Общественного совета депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев отметил, что, по его оценке, в поддержку восстановления собора выступает подавляющее большинство жителей Красноярска.

«К сожалению, общественную дискуссию вокруг возрождения собора сегодня пытаются политизировать определённые оппозиционные силы. Но я убеждён, проект будет реализован и никто не сможет этому помешать», — выразил уверенность парламентарий.

Напомним, что в апреле красноярцы начали на сайте Change.org сбор подписей в поддержку проведения референдума по вопросу строительства православного храма, однако за два месяца она не набрала и двух тысяч подписей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Вокруг Аннапурны: путь за облака

 20 июня, 13:50 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
 29 мая, 12:59 • репортаж

В общем, Бог с вами

Чем отличается последний звонок в православной гимназии, какие наставления дают выпускникам и как делают выбор школы родители.
 18 мая, 10:05 • интервью

Три взгляда в послезавтра: страхи и надежды

Конференция TEDx, которая открывается 20 мая в Новосибирске, посвящена человеку будущего. Корреспондент Сиб.фм поговорил о людях будущего с православным священником, специалистом в области big data и AI и биологом-эрудитом.
самое популярное
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
присоединяйтесь!
    