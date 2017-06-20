 

VII Летний экокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!» пройдёт в Горном Алтае

 20 июня, 16:31
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VII Летний экокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!» пройдёт в Горном Алтае
Фото из архива Сиб.фм

Ежегодный Летний экокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!» пройдёт в Горном Алтае с 29 июня по 1 июля, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения организаторов мероприятия.

Фестиваль «ВОТЭТНО!» ежегодно проходит на Алтае с 2010 года. Каждый год мероприятие украшает живая музыка и большая ярмарка народных промыслов и ремёсел.

В 2017 году гости смогут посетить полезные и увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Участники фестиваля освоят работу с деревом, стеклом и глиной, плетение из нитей и вышивание.

«В этом году мы решили организовать больше ремесленных мастер-классов, на которых гости сделают что-то своими руками и заберут с собой приятные памятные подарки!» — сообщил директор фестиваля Лев Кавалерчик.

Программа «ВОТЭТНО!»-2017 обещает быть насыщенной и разнообразной: фестиваль получил более 100 заявок от музыкантов России и зарубежья, в том числе Армении. Россию представят Горный Алтай, Бурятия, Санкт-Петербург, Иркутск. Новосибирскую программу составят коллективы «Street Fiddlers» и «X-Pipes».

Уже известно, что гостей фестиваля разместят в домиках, благоустроенных номерах или палатках. Для больших компаний обещаны скидки.

«Мы хотим перенести площадки мастер-классов ближе к сцене — построить „этно-город“, внутри которого будут общие хороводы, ярмарка, фуд-корт, детская площадка», — рассказал продюсер фестиваля Юрий Романов.

От Новосибирска и других городов до места проведения «ВОТЭТНО!» можно будет добраться на автобусах.

Напомним, что в День города в 2017 году центр Новосибирска покроют газоном.

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