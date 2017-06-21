Кемеровский телефонный мошенник вернул понравившейся жертве деньги и сделал её соучастницей

Телефонный мошенник из Кемеровской области обманул жительницу Подмосковья, но она ему так понравилась, что он вернул потерпевшей деньги и предложил платить проценты за участие в преступлениях, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения регионального управления МВД.

В Кемеровской области полицейские подозревают заключённого исправительной колонии в причастности к нескольким случаям телефонного мощенничества, этот мужчина привлёк к соучастию в преступлениях свою бывшую жертву. 34-летний заключённый одного из исправительных учреждений региона отбывает наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Полицейские установили, что с помощью мобильного телефона, пользование которыми запрещено для заключённых, злоумышленник звонил жителям разных регионов страны и обманывал их по схеме «родственник в беде». Представляясь потерпевшим сыном, внуком или просто другом, мужчина сообщал, что у него неприятности, для решения которых срочно требуются деньги.

«Одной из потерпевших от действий мошенника стала 30-летняя жительница города Подольска Московской области. Поверив аферисту, она перечислила на указанный им счёт 47 тысяч рублей. Однако общение с женщиной так понравилось подозреваемому, что позже он не только вернул ей похищенные деньги, но и предложил ей самой процент от участия в преступлениях. Она согласилась. Другие потерпевшие перечисляли деньги на её банковскую карту, а она, в свою очередь, перенаправляла денежные средства на другие счета», —говорится в сообщении.

Следователи в отношении заключённого и его подельницы из Подольска возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Следователи установили, что от действий подозреваемых пострадали жители Московской и Вологодской областей, а также Республики Марий Эл. Кроме того, по оперативным данным, заключённый кузбасской колонии причастен также к четырём преступлениям, потерпевшие по которым проживают в Курской, Ярославской и Магаданской областях. Общая сумма причинённого материального ущерба по девяти установленным эпизодам мошенничества составила более 1,5 млн рублей.

Напомним, что в июне 2016 года телефонный мошенник получил почти 20 лет колонии строгого режима в Новосибирске.