 

Хакер из Иркутской области осуждён за помощь клиенту в слежке за девушкой

 21 июня, 15:17
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Хакер из Иркутской области осуждён за помощь клиенту в слежке за девушкой
Фото с сайта globallookpress.com

Суд города Ангарска в Иркутской области приговорил к восьми месяцам ограничения свободы 31-летнего местного жителя, который на заказ доработал популярную программу удалённого администрирования, чтобы контролировать компьютер девушки заказчика, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения пресс-службы суда.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет принимал заказы от клиентов по написанию, тестированию и изучению различных программ с последующей их продажей. При этом никакого специального образования в сфере программирования он не получал. В 2015 году на одном из интернет-форумов он познакомился с заказчиком, который попросил проследить за его за своей девушкой, чтобы видеть, с кем она общается в интернете и какие сайты посещает.

За три тысячи рублей ангарец предложил заказчику специальную программу RMS, которая может устанавливаться на компьютер пользователя анонимно путём пересылки файла. При открытии файла происходит активизация программы, которая позволяет уничтожать, копировать или блокировать информацию на компьютере. В дальнейшем заказчик попросил доработать предоставленную ему программу и на её базе «собрать трояна».

«При создании конечного продукта сама официальная программа не трогалась, однако был создан скрипт, присоединённый к программе RMS и позволяющий последней самораспаковываться. В результате модификации легальной программы и была создана вредоносная компьютерная программа», — говорится в сообщении ангарского суда.

За эту работу житель Ангарска получил от заказчика 2,5 тысячи рублей. Каким образом хакер попал в поле зрения правоохранительных органов, в суде не уточняют, однако после выполнения заказа против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ из корыстной заинтересованности».

Мужчине могло грозить до пяти лет колонии. При вынесении приговора, не связанного с лишением свободы, суд учёл, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, в марте французский интернет-журнал Slate опубликовал статью, в которой о новосибирском Академгородке сообщалось как о центре подготовки сотен российских хакеров.

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