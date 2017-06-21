Хедлайнер Пикника Сиб.фм Найк Борзов снял клип к 55-летию Виктора Цоя

Известный рок-музыкант Найк Борзов посвятил премьеру нового клипа «Это не любовь» 55-летию Виктора Цоя, эту и другие свои песни он исполнит на Пикнике Сиб.фм 29 июля, сообщила корреспонденту Сиб.фм 21 июня PR-служба Борзова.

21 июня музыкант Найк Борзов опубликовал на своём канале YouTube новый клип под названием «Это не любовь». Клип Борзов посвятил Виктору Цою, которому сегодня исполнилось бы 55 лет.

«Мы ждали, когда же будет солнце, — рассказал Найк Борзов о съёмках клипа. — Нам нужно было два солнечных и тёплых дня, однако май месяц нас окатывал снегом и дождями. Но всё же нам удалось найти нужные погодные условия!»



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По задумке режиссёра Романа Крутякова, съёмки клипа должны были проходить в Москве на открытых площадках — крыше офиса Яндекс, в клубе Squat 3/4 и в Парке Горького. Но дождливая погода внесла в планы свои коррективы.

«Нас с группой снимали на крыше офиса Яндекс, и это был полноценный восьмичасовой концерт длиною в одну песню, — поделился Борзов. — Был момент, когда мы должны были играть „Это не любовь“ чуть быстрее её обычного звучания, нам так это понравилось, что на концертах уже хотелось играть её в задуманным Романом Крутяковым варианте».

Роман Крутяков пояснил, что идея клипа у него возникла с самых первых нот, когда он впервые услышал песню группы «Кино» в исполнении Найка Борзова.

«Найк Борзов, на моё личное ощущение, исполнил песню жизнерадостно и добавил тем самым ей двойственности, — рассказал Крутяков. — И мы решили пойти скорее не от идеи, а от атмосферы и состояния и того, где же всё-таки любовь, а где не любовь. Вот вы в этом разобрались? Мы переживаем и чувствуем одинаково, даже если потом оказывается, что это была не любовь».

Съёмки клипа проходили в рамках трибьют-проекта «Мы вышли из Кино», который приурочен к юбилею Виктора Цоя.

«Когда возникла идея записать песню к 55-летию Виктора Цоя, я прослушал практически весь материал, но на песню „Это не любовь“ моё внимание обратила моя девушка, — рассказал Найк Борзов. — Послушав песню несколько раз, я понял, что в ней не раскрыта до конца некая весенняя история: авитаминоз, влюбчивость после зимы, когда солнышко немного выглянуло, и абсолютно все люди дышат по-другому, смотрят друг на друга иначе, влюбляются.

Начинаются новые романы, которые заканчиваются примерно летом или к осени. Это всё и есть „не любовь“ — страсть, мимолётные увлечения, простейшая химия. И эту историю я хотел достать из песни.

На репетиции мы практически с первого дубля сделали этот трек в том виде, в котором он звучит сейчас, и мне кажется, что у нас получилось достать из песни то, что в ней заложено изначально».

Напомним, что 29 июля 2017 года Найк Борзов выступит на Пикнике Сиб.фм, где исполнит в том числе песню Виктора Цоя «Не любовь».

