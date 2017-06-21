 

Кинотеатр «Победа» покажет фильм о ВОВ по книге новосибирского историка

 21 июня, 13:44
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Кинотеатр «Победа» покажет фильм о ВОВ по книге новосибирского историка
Кадр из фильма «Город Трудовой Доблести и Славы»

Кинотеатр «Победа» покажут фильм «Город Трудовой Доблести и Славы», который был снят по книге новосибирского историка Константина Голодяева, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения пресс-службы мэрии.

Показ фильма состоится 22 июня в кинотеатре «Победа». Картина «Город Трудовой Доблести и Славы» рассказывает о том, чем город жил в годы Великой Отечественной войны.

«В документальной ленте авторами предпринята попытка осмыслить события, происходящие в глубоком тыловом городе, через личность руководителя области — в то время первого секретаря ОК ВКП(б) Михаила Васильевича Кулагина. Создатели рискнули на основе архивных документов (протоколов, записок, стенограмм выступлений Кулагина) создать его предполагаемый личный дневник — как бы он описал происходящее, выразил свои переживания, огорчения и радость», — говорится в сообщении пресс-службы.

Монологи Кулагина в фильме читает заслуженный артист России, актёр театра «Глобус» Павел Харин. В основу сценария легла книга-исследование сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева «Забытый герой Победы». Автор выступает ведущим всего фильма, связывая между собой повествование, документальную кинохронику и видеоинтервью тружеников тыла.

Съёмки проходили на улицах Новосибирска, в хранилище Государственного архива Новосибирской области, залах ГПНТБ СО РАН и Областной юношеской библиотеки.

Напомним, что в марте 2017 года Константин Голодяев предложил создать сад примирения в сквере Героев Революции.

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