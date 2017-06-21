Мэрия снесёт ларьки и заменит чёртово колесо в Центральном парке Новосибирска

Центральный парк Новосибирска в 2017 году продолжит меняться в сторону зелёной прогулочной зоны, узнал 21 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

Городские власти Новосибирска планируют переделать ЦПКиО из торгово-развлекательной площадки в рекреационную прогулочную зону. По словам директора парка Владимира Козырева, парк перенасыщен торговыми объектами и аттракционами.

Новая концепция предполагает удаление аттракционов на специально отведённое под них в парке место, основной акцент будет сделан на обширном озеленении, а также удобстве парковых дорожек для велосипедистов, мам с колясками и гуляющих горожан.

«Для меня очень важно, какая концепция избрана для Центрального парка, — отметил на выездном совещании 20 июня мэр Анатолий Локоть. — Это не торгово-развлекательная, а зелёная, рекреационная зона, где в центре города есть возможность прийти отдохнуть в тени деревьев, послушать тишину, подышать свежим воздухом».

Мэрия также заявила о необходимости замены старых аварийных деревьев, которые достались в наследство от кладбищенской рощи, предшествующей парку. Всего в 2017 году планируется заменить 12 аварийных деревьев, а впоследствии ещё 300. Дендрологический анализ зелёных насаждений проводился специалистами в 2016 году.

«Необходимо обновлять и омолаживать деревья, создавать зелёный периметр парка для хорошего микроклимата внутри территории, а в центральной части необходимо обустраивать газонное покрытие и цветочное оформление. Планируем сделать ковёр из сибирских весенних первоцветов — например, крокусов, которые весной зацветают первыми», — поделилась планами заведующая кафедрой ботаники и дендрологии НГПУ Светлана Гижицкая.

В 2018 году планируется заменить старые аттракционы и переместить их ближе к улице Фрунзе, в частности заменить 27-метровое колесо обозрения. Кроме того, в Центральном парке будет открыт круглогодичный шахматный павильон, зимой будет залит каток и обустроено место для праздничных гуляний.

Напомним, в феврале 2016 года эксперты заявили, что Центральный парк Новосибирска находится в состоянии выживания.