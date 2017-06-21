Новосибирский художник защитил московские хрущёвки от реновации голой женской грудью

Художник из Новосибирска и идеолог новосибирской «Монстрации» Артём Лоскутов повесил на жилой дом в Москве слепок женской груди в защиту пятиэтажек, которые попали в программу реновации, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения «Новой газеты».

Новосибирский художник Артём Лоскутов и кандидат в муниципальные депутаты Люся Штейн провели акцию «Грудью на защиту домов от реновации». Артём Лоскутов сделал слепок груди кандидата в депутаты, который повесили на стены шести жилых домов в Басманном районе Москвы. Под слепками написанно: «Грудью на защиту вашего дома. Люся Штейн».

«Начиная с освобождения рабов в США в XIX веке вплоть до движения Сопротивления в оккупированной нацистами Франции женская грудь символизировала свободу и независимость. В данный момент грудь имеет для меня скорее политическое, чем эротическое значение», — сообщила Люся Штейн на YouTube-канале «Штаб Штейн».

Также на канале сообщается, что кандидат в муниципальные депутаты по Басманному району Люся Штейн установила гипсовые слепки со своей груди на шести домах, попавших в программу реновации.

«Мой друг, сторонник и художник Артём Лоскутов помог мне изготовить копии моего бюста, которые были размещены на фасадах домов в качестве оберегов для защиты прав жильцов от возможных нарушений и разрушений. Эта работа будет продолжаться, а также, вероятно, выйдет за пределы Басманного района», — уточнила Люся Штейн.

Напомним, что в феврале 2017 года слепок груди новосибирской художницы, который сделал Артём Лоскутов, с фразой Дмитрия Медведева продали за 3 тысячи евро.