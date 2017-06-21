Новосибирский спиннер из разрезанных «Жигулей» собрал сотни тысяч просмотров на YouTube

Новосибирские энтузиасты загрузили в сеть видеоролик, продемонстрировав сборку популярной вращающейся игрушки из трёх автомобилей ВАЗ-2109, узнал 21 июня корреспондент Сиб.фм на канале «Гараж 54» видеохостинга YouTube.

Новосибирские умельцы разрезали три автомобиля и собрали спиннер, видеоинструкция на YouTube собрала более 620 тысяч просмотров.

Для изготовления игрушки создатели конструкции разрезали пополам и сварили передние части трёх автомобилей. Затем в три кабины получившегося «автоспиннера» сели три добровольца и начали давить на газ, однако добиться задуманного вращения не удалось, одна из кабин задымилась, а у второй отвалились колёса. Несмотря на неудачу, ролик собрал более 620 тысяч просмотров.

Автор видео отметил, что получилось «балдёжно и классно». Комментаторы разделились во мнениях, одни назвали видеоролик «автопорно» и посетовали на нерациональное использование машин, другие начали предлагать советы, как усовершенствовать конструкцию. К примеру, один из зрителей предложил повернуть колёса на машинах параллельно и включить на двух переднюю и на одной заднюю передачу. Другой посоветовал соединить машины боком на штангах, чтобы они не тащили каждая в свою сторону, а описывали небольшую окружность.

Спиннер — популярная развлекательная и антистрессовая игрушка-тренажёр. По сообщению агентства «РИА Новости», в июне он возглавил рейтинг самых популярных запросов на AliExpress.

Напомним, в феврале новосибирскому пенсионеру запретили летать на самодельном самолёте.