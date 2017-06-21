 

Новый износостойкий материал для дорожной разметки появился в Новосибирске

 21 июня, 08:17
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Новый износостойкий материал для дорожной разметки появился в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

В Новосибирске специалисты разработали износостойкий материал для дорожной разметки со сроком службы до пяти лет, его уже начали испытывать на дорогах Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения пресс-службы мэрии города.

Специалисты Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска нанесли дорожную разметку на улице Депутатской. Новой композитной дорожной заливкой разметили места стоянки для людей с ограниченными возможностями.

«Универсальная заливка дорожная» — термопластическая полимерная смола, состоящий из феноловых смол с добавлением абразивных материалов. По словам разработчиков, этот материал отличается повышенной износостойкостью и может держаться на дорогах со средней интенсивностью движения не менее трёх лет, а на дорогах с небольшой интенсивностью — не менее пяти лет.

Помимо этого дорожная разметка из такого материала лучше заметна всем участникам дорожного движения и полностью соответствует современным требованиям ГОСТ. Мэрия планирует сделать дорожную разметку из композитных материалов возле десяти школ города. На дорожное покрытие нанесут линии разметки «Зебра» и знаки «Дети» в цветах исполнения дорожных знаков.

Напомним также, что власти Новосибирской области планировали установить на дорогах видеокамеры.

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