Омский суд запретил сайт по продаже гранатомётов и автоматов

В Омске по иску прокуратуры суд запретил сайт, на котором продавались боевые пистолеты, гранатомёты, автоматы, снайперские винтовки, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения региональной прокуратуры.

Омская прокуратура при мониторинге интернет-сайтов нашла ресурс, на страницах которого была реклама боевого оружия, способы его реализации без лицензии и специального разрешения. В каталоге продукции оказались боевые пистолеты, гранатомёты, автоматы, снайперские винтовки.

«Вход на сайт является свободным, ознакомиться с содержанием интернет-ресурса, скопировать информацию в электронном варианте, воспользоваться услугами сервиса может любой интернет-пользователь. Информация на сайте распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен, какое-либо ограничение на передачу, копирование и её распространение отсутствует», — говорится в сообщении ведомства.

Прокурор Октябрьского округа Омска подал в суд иск с требованием признать информацию на сайте запрещённой к распространению. Суд удовлетворил требования прокурора. После вступления решения в силу информация будет направлена в Управление Роскомнадзора по Омской области для исполнения.

Напомним, что в марте 2017 года ФСБ изъяла вывезенное из США оружие в Иркутске и Улан-Удэ.