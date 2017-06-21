 

Омский суд запретил сайт по продаже гранатомётов и автоматов

 21 июня, 15:14
подходящие темы
Омский суд запретил сайт по продаже гранатомётов и автоматов
Фото с сайта oformi.net

В Омске по иску прокуратуры суд запретил сайт, на котором продавались боевые пистолеты, гранатомёты, автоматы, снайперские винтовки, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения региональной прокуратуры.

Омская прокуратура при мониторинге интернет-сайтов нашла ресурс, на страницах которого была реклама боевого оружия, способы его реализации без лицензии и специального разрешения. В каталоге продукции оказались боевые пистолеты, гранатомёты, автоматы, снайперские винтовки.

«Вход на сайт является свободным, ознакомиться с содержанием интернет-ресурса, скопировать информацию в электронном варианте, воспользоваться услугами сервиса может любой интернет-пользователь. Информация на сайте распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен, какое-либо ограничение на передачу, копирование и её распространение отсутствует», — говорится в сообщении ведомства.

Прокурор Октябрьского округа Омска подал в суд иск с требованием признать информацию на сайте запрещённой к распространению. Суд удовлетворил требования прокурора. После вступления решения в силу информация будет направлена в Управление Роскомнадзора по Омской области для исполнения.

Напомним, что в марте 2017 года ФСБ изъяла вывезенное из США оружие в Иркутске и Улан-Удэ.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

О мой бот!

 19 июня, 10:06 • колонка
Вячеслав Романьков
журналист
 31 мая, 13:55 • интервью

Perversigas! La lingvo de perforto gramatiko

Лингвист Александр Пиперски — о том, почему создатели искусственных языков для сериалов владеют ими хуже, чем фанаты, и что считать нормой в мессенджерах.
 11 мая, 07:00 • короче

Короче: «Мой Tele2»

Что такое новая линейка тарифов Теле2 «Мой» и чем они удобны, в формате «Короче» разбирается Сиб.фм.
самое популярное
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
присоединяйтесь!
    