 

Осуждённые мужчина и женщина убиты в кузбасской колонии

 21 июня, 14:36
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Осуждённые мужчина и женщина убиты в кузбасской колонии
Фото с сайта globallookpress.com

Двойное убийство совершено в одной из исправительных колоний Кузбасса, расположенной в Чебулинском районе, — убиты 36-летний мужчина и 50-летняя женщина, отбывавшие наказание, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения регионального следкома.

Жертвы преступления содержались в колонии-поселении, на территории которой размещаются и мужские, и женские отряды. Тела убитых с признаками насильственной смерти были обнаружены другими осуждёнными в утреннее время в помещении мастерских.

«Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего. На месте работает группа следователей-криминалистов, возглавляемая руководителем отдела криминалистики следственного управления. С применением криминалистической техники осматривается вся территория колонии поселения, проходят обыски по местам жительства осуждённых, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщает областной следком.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц», виновным в преступлении может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, в ноябре 2016 года житель Кемеровской области, отбывающий наказание за убийство, предстал перед судом по обвинению в ложном доносе на сотрудников колонии: по данным следствия, он избил себя сам, а затем обвинил в этом охрану учреждения.

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