 

Памятник идущим поступать в вуз музыкантам The Beatles установлен в Томске

 21 июня, 08:36
были упомянуты
подходящие темы
Памятник идущим поступать в вуз музыкантам The Beatles установлен в Томске
Фото с сайта tsu.ru

Скульптурная композиция, изображающая музыкантов The Beatles, шагающих по направлению к главному входу в ТГУ, появилась в Томске, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения университета.

Изготовленные из оргстекла скульптуры были установлены в первый день приёма документов в вуз, поэтому, по замыслу автора композиции, у зрителя должно возникать впечатление, что и музыканты собрались поступать в университет. Композиция полностью копирует известное фото, сделанное в 1969 году и использованное для оформления альбома Abbey Road, который стал последним совместным творением знаменитой ливерпульской четвёрки. Фигуры выполнены в полном соответствии с ростом участников группы, каждая весит около 50 килограммов.

«Я хотел создать мобильную скульптурную композицию для размещения в городской среде, Университетская роща для этого прекрасно подходит. Идея появилась семь лет назад, и самым тяжелым для воплощения оказался Джон Леннон — много мелких деталей, прическа, борода», — пояснил автор памятника томский скульптор Антон Гнедых

Скульптуры музыкантов будут стоять в роще ТГУ в течение всего лета. Ранее композиция нигде не выставлялась.

Напомним, в 2012 году участник конкурса скульптур из песка Сергей Зиннер изготовил на пляже в городе Братске Иркутской области четырёхметровую фигуру музыкантов группы The Beatles и выиграл приз зрительских симпатий.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 июня, 07:00 • интервью

На дне открытых дверей я пугаю абитуриентов

Декан экономического факультета НГУ — о полном штиле среди сотрудников, выбор пути во время перестройки и пессимизме по поводу образования.
 2 июня, 13:13 • тест

Тест: «Made in жопа» или «В Питере пить»?

Пройдите тест Сиб.фм на знание биографии Шнура и творчества группировки «Ленинград» — и узнаете, стоит ли вам идти на их концерт.

Работа мечты на пике технологий

 25 апреля, 13:17 • колонка
Ольга Дуплина
менеджер по персоналу
самое популярное
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
присоединяйтесь!
    