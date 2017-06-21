Памятник идущим поступать в вуз музыкантам The Beatles установлен в Томске

Скульптурная композиция, изображающая музыкантов The Beatles, шагающих по направлению к главному входу в ТГУ, появилась в Томске, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июня из сообщения университета.

Изготовленные из оргстекла скульптуры были установлены в первый день приёма документов в вуз, поэтому, по замыслу автора композиции, у зрителя должно возникать впечатление, что и музыканты собрались поступать в университет. Композиция полностью копирует известное фото, сделанное в 1969 году и использованное для оформления альбома Abbey Road, который стал последним совместным творением знаменитой ливерпульской четвёрки. Фигуры выполнены в полном соответствии с ростом участников группы, каждая весит около 50 килограммов.

«Я хотел создать мобильную скульптурную композицию для размещения в городской среде, Университетская роща для этого прекрасно подходит. Идея появилась семь лет назад, и самым тяжелым для воплощения оказался Джон Леннон — много мелких деталей, прическа, борода», — пояснил автор памятника томский скульптор Антон Гнедых

Скульптуры музыкантов будут стоять в роще ТГУ в течение всего лета. Ранее композиция нигде не выставлялась.

Напомним, в 2012 году участник конкурса скульптур из песка Сергей Зиннер изготовил на пляже в городе Братске Иркутской области четырёхметровую фигуру музыкантов группы The Beatles и выиграл приз зрительских симпатий.