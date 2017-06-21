 

Новосибирский производитель экзоскелетов выступил за новый тариф ОМС на «Технопроме-2017»

 21 июня, 15:12
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Новосибирский производитель экзоскелетов выступил за новый тариф ОМС на «Технопроме-2017»
Фото с сайта globallookpress.com

Учёные-медики обсудили на «Технопроме» вопросы внедрения современных медицинских технологий в реалии российской системы здравоохранения, в частности использование экзоскелетов для реабилитации малоподвижных пациентов, сообщает 21 июня корреспондент Сиб.фм с V Международного форума технологического развития «Технопром-2017».

21 июня состоялось ключевое событие медицинского форума — пленарная сессия «Индустрия 4.0: Медицинская техносфера» в рамках V Международного форума технологического развития «Технопром-2017». Заседание проходило при поддержке правительства Новосибирской области и Инновационного медико-технологического центра.

Директор АО «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский Технопарк)» Екатерина Мамонова рассказала о совместной работе с новосибирским производителем экзоскелетов ООО «ЭкзоАтлет».

«С компанией работаем достаточно тесно уже полтора года. Задача таких совместных проектов — понять, куда высотехнологичное оборудование может быть встроено в клиниках и подготовить всю клиническую базу для того, чтобы всё это можно было использовать, — подчеркнула Екатерина Мамонова. — Проект находится на экспертном совете по клинической апробации в Министерстве здравоохранения РФ. Фактически ожидает решения о том, чтобы он уже вышел в качестве государственного задания по отработке технологий, реализующихся федеральными институтами в этой сфере».

О применении экзоскелетов для реабилитации лежачих пациентов рассказал коммерческий директор ООО «ЭкзоАтлет» Ярослав Елизаров.

«То, что год назад нам казалось недостижимым, сейчас кажется простым, — сообщил Елизаров. — У нас из 450 тысяч пациентов после инсультов в год 40 % погибают от вторичных заболеваний, потому что становятся обездвиженными. Экзоскелет позволяет таким пациентам двигаться».

Ярослав Елизаров обозначил задачу государственной важности — разработать новый тариф ОМС, который предусматривал бы продолжительную и стационарную, и выездную, и амбулаторную реабилитацию.

«Основная проблема у тех, кто занимается реабилитацией, — это установленный срок нахождения пациента в стационаре две недели, — подчеркнул Елизаров. — Мы упираемся в эти две недели, потому что существующий тариф по обязательному медицинскому страхованию предусматривает только такой срок. Не утверждены тарифы для амбулаторной реабилитации в течение длительного периода».

Напомним, 20 июня на «Технопроме» в Новосибирске декан из МГУ предсказал кадровую революцию.

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